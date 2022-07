Udinese-Chelsea | Ecco il TOP e il FLOP della sfida di lusso contro i blues

In una notte di stelle alla Dacia Arena, il Chelsea mette il turbo e fa tre gol all'Udinese. Prova però coraggiosa degli uomini di Sottil, che hanno avuto il merito di rimanere in partita fino al gol di Mason Mount all'89esimo. I friulani sono andati sotto di due reti nel primo tempo, per poi accorciare con Deulofeu sulla respinta corta di Mendy. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata, con i blues che hanno faticato a chiudere il match. Può dirsi così soddisfatto l'ex allenatore di Ascoli e Catania, con i suoi che hanno mostrato ulteriori passi in avanti nella preparazione.

Il migliore in campo dei bianconeri è ancora una volta Marco Silvestri. Il portiere ex Verona continua ad essere un elemento imprescindibile per Sottil, salvando i suoi compagni in molteplici occasioni. Il numero uno dei friulani si supera nel primo tempo, costretto a ricorrere agli straordinari in due occasioni: dopo una discesa in solitaria Sterling serve Mount al centro, ma il tiro è respinto con le gambe da Silvestri. Un minuto più tardi ci prova Havertz, che nell’area piccola lascia partire il sinistro, addirittura bloccato dal bianconero. Nella ripresa il copione non cambia: al 52’ la botta di Kanté trova pronto il numero 1, che in tuffo concede solo il calcio d’angolo. Poi dieci minuti dopo si allunga sulla conclusione da due passi di Kai Havertz. Risultato: altra grande prova da incorniciare, nonostante le tre reti subite. Ecco chi il flop dell'incontro <<<