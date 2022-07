Udinese-Chelsea | Ecco il TOP e il FLOP del rematch contro i londinesi

Nella "rivincita" della partita di ieri sera, i blues hanno avuto ancora la meglio sulla ciurma di Sottil. Gli inglesi, infatti, si sono imposti per 2-0 sui friulani, che però hanno sfoderato un'altra prova caparbia e coraggiosa. Ampio turnover da entrambe le parti, con gli allenatori che hanno preferito far giocare chi ha avuto meno spazio in questo precampionato. Partita comunque tutto sommato equilibrata, con il Chelsea a tenere il pallino del gioco e l'Udinese pronta a colpire in contropiede. Peccato per i gol subiti, arrivati entrambi per due leggerezze della retroguardia, formata quest'oggi per metà da giovani della Primavera.

Questa volta il migliore in campo dei bianconeri è una piacevole sorpresa che arriva dal mercato. Si tratta infatti di Festy Ebosele, terzino irlandese arrivato dal Derby County per sostituire la partenza di Molina. Dopo l'esordio di ieri alla Dacia Arena bagnato da un errore ingenuo, il laterale classe '02 si è rifatto con gli interessi. Stravinto il duello fisico e atletico con un principe del ruolo come Chilwell, basterebbe questo per far leccare i baffi a Sottil, ma il nuovo numero 2 ha dato certezze anche in fase di copertura e di spinta. Soppy adesso è seriamente avvisato per il ruolo da titolare, perché un Ebosele così è difficile da tenere in panchina. Test superato. Scopriamo invece chi è il flop dell'incontro <<<