Udinese-Chelsea | Le formazioni ufficiali del rematch: C’è Perez!

Dopo la gara disputata ieri sera alla Dacia Arena, terminata 3-1 in favore dei blues, Udinese e Chelsea tornano in campo in una partita d'allenamento a porte chiuse. La sfida, come annunciato dai friulani, sarà disponibile su Udinese Tv a partire dalle ore 11, mentre sarà possibile seguire il commento live del match sul nostro sito. Un'altra occasione per gli uomini di Sottil di mettersi in mostra contro un avversario dal respiro europeo, con in rosa campioni del calibro di Kovacic e Pulisic. Turnover pesante anche per i londinesi che mandano sul terreno di gioco parecchi giocatori fuori dai radar dell'allenatore tedesco e con un futuro incerto.