Udinese-Chelsea | Alla Dacia Arena finisce 1-3: il riassunto del match

Friulani in campo nell'ultima amichevole del precampionato. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 alla Dacia Arena

Redazione

E' tutto pronto per la supersfida di stasera. Gli uomini di Sottil sono infatti impegnati in un match di lusso che li vede impegnati contro il Chelsea. Dopo le prove altalenanti nelle amichevoli disputate nel ritiro di Lienz, l'Udinese ha la ghiotta occasione di mostrare il proprio lavoro in una partita dal respiro europeo. La sfida, purtroppo, sarà visibile solo allo stadio. Non sarà possibile quindi ammirare le gesta dei tanti campioni in campo questa sera, con tanta curiosità rivolta anche l'esordio dei nuovi acquisti, come Koulibaly e Sterling. Chelsea che non sta attraversando un periodo semplice, legato soprattutto alle tante voci di mercato. Tuchel si è anche sfogato al termine della sconfitta con l'Arsenal per 4-0, definendo la sua squadra inallenabile per i tanti giocatori con un futuro incerto all'interno del club.

Il fischio d'inizio è programmato per le ore 21 alla Dacia Arena. Inoltre, la nostra redazione è pronta a rendervi partecipi con il commento live del match che chiude il giro delle amichevoli pre stagionali. Il 5 agosto infatti, i bianconeri scenderanno in campo nel primo turno di Coppa Italia, contro la vincente di Feralpisalò-Sudtirol in programma domani sera. Poi toccherà ai campioni d'Italia.

Negli ultimi minuti le squadre hanno rilasciato le formazioni ufficiali. Ecco i 22 calciatori che scenderanno in campo:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Benkovic, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Abankwah, Nuytinck, Perez, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, Pussetto, Guessand, Cocetta, Pafundi.. All. Sottil

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Sterling; Havertz.

A disposizione: Kepa, Hudson Odoi, Kenedy, Emerson, Gilmour, Vale. All. Tuchel

Sono stati diramati anche i nomi degli ufficiali di gara che prenderanno parte a questa sfida. L'arbitro sarà Fabbri mentre gli assistenti saranno Pagliardini e Bottegoni. Rimane incollato per seguire il match live con noi

Riassunto primo tempo

Il fischio d'inizio di Fabbri è puntuale, alle 21 inizia Udinese-Chelsea. I primi minuti di match sono in sostanziale equilibrio. 0-1: al 20' la sblocca N'golo Kante. Il francese calcia di sinistro a incrociare segna all'angolino. Molte azioni pericolose da parte dei Blues ma la difesa bianconera è attenta, trascinata da un Silvestri on fire. 0-2: al 37' Raheem Sterling sbaglia a tu per tu con il portiere ex Hellas Verona, ma la palla sbatte sul ginocchio e l'ex Manchester City segna il gol del raddoppio. 1-2: al 42' arriva il gol di Gerard Deulofeu. Il catalano sfrutta una deviazione di Mendy, arriva in velocità e in tap-in sigla il primo gol dei bianconeri. Dopo 2 minuti di recupero, al 47' Fabbri manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-2.

Riassunto secondo tempo

I Blues sono sempre molto pericolosi, ma Silvestri è attento. Al 55' Sterling ha l'occasione per portare il punteggio sul 1-3, ma di tacco sbaglia a porta sguarnita. Al 59' Success incrocia da centro area, ma la palla termina sul fondo. Al 60' Sterling prova la conclusione dalla distanza, ma colpisce il palo. I Blues continuano a spingere, ma la difesa dell'Udinese è molto attenta. Al 75' Hudson-Odoi prova il tiro al volo da posizione defilata, la palla finisce sul fondo. 1-3: al 90' Hudson-Odoi scatta sulla fascia e crossa in area di rigore, Mason Mount deve solo spingere la palla in porta. Dopo 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio di Fabbri. Alla Dacia Arena è il Chelsea a trionfare! Ma non finisce qui. Ecco le nostre pagelle <<<