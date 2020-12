Udinese, Cioffi: “Atalanta abituata a giocare molte partite. Hanno un organico molto competitivo”

Il vice allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi che sostituisce Gotti ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta in programma domani alle ore 15. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv :

La vittoria contro la Lazio ha dato slancio?

“Le vittorie in generale danno sempre confidenza, specie se raggiunte al termine di una prova di volontà, impegno, di forza e di gioco forza come quella di domenica scorsa. Era quello che ci mancava” .

L’Atalanta potrebbe già essere con la testa alla Champions?

“L’Atalanta ormai è abituata a giocare sia campionato che coppe e ha un organico competitivo in termini di gioco e mentalità. Loro verranno a dimostrare che sono ancora vivi, non solo in coppa ma anche in campionato, e dobbiamo aspettarci un’avversaria vera”.

Anche domani tante assenze. Avete pensato a come sopperire?

“Tutte le squadre hanno problematiche anche dell’ultimo minuto, l’imprevisto è dietro l’angolo. Abbiamo fortuna di avere un gruppo competitivo, formato da ragazzi pronti e vogliosi di dare il contributo alla squadra” .

Come avete vissuto questa settimana di lavoro senza la presenza di Luca Gotti?

“Abbiamo eseguito alla lettera le sue indicazioni a distanza e siamo preparati ad affrontare con ardore e con orgoglio questa partita” .