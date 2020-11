Udinese, Cioffi: “Il risultato è più che giusto in termini di lavoro profuso da Gotti e dai ragazzi fino ad oggi”

Il secondo allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi ha parlato dopo la vittoria per 1-3 contro la Lazio. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Udinese Tv: “Un weekend ricco di emozioni, un valzer continuo da ieri fino ad ora. Il risultato è più che giusto in termini di lavoro profuso da Gotti e dai ragazzi fino ad oggi.

Gotti ha preparato ottimamente la gara a livello tattico, tecnico ed emotivo. Le defezioni hanno solo accentuato la motivazione di chi ha giocato. Sono contento in particolare per gli argentini: per loro oggi era una partita particolare e l’hanno onorata al meglio. Penso che il vero passo verso una stagione diversa sia stato fatto contro il Milan, dove non meritavamo di perdere. Poi avevamo raccolto due risultati utili giocando un calcio non irresistibile ma comunque dimostrando una mentalità solida. Prima si camminava, ora si comincia a “corricchiare”.