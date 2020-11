Udinese, Cioffi: “Non ci poteva essere una prima volta migliore. Gotti è una figura di riferimento”

Oggi sulla panchina dell’Udinese sedeva il vice di Gotti, Gabriele Cioffi che nel post partita ha commentato l’impresa della sua squadra contro la Lazio ai microfoni di DAZN: “Sono state meno di 24h di emozioni una dietro l’altra, non ci poteva essere una prima volta migliore. Gotti è una figura di riferimento per lo staff e per i giocatori, in poco tempo si è dovuto “dileguare” quindi in un minuto mi sono dovuto calare in questa nuova realtà. Gotti fuori ancora? No non reggerei io. Ha costruito una squadra con grandi principi di unione e si è visto, oggi il volto era il mio ma il lavoro è tutto suo”

L’Udinese torna a vincere all’Olimpico contro la Lazio dopo sei anni. “Il mister l’ha preparata bene sia dal punto di vista tattico che emotivo. Quanto successo ha solo aumentato l’adrenalina e l’emozione per questa partita”.

Come giudica la prestazione della sua squadra ed in particolare degli argentini?: “Siamo un gruppo sano e che ha cuore, i gol sono sì dediche a Maradona ma sono anche lo sfogo di tante partite senza i risultati che avremmo meritato. Sono arrivati da giocatori come per esempio Forestieri e Pussetto che spesso sono stati in panchina”