Udinese, Cioffi: “Pereyra valore aggiunto. Lasagna e Okaka al 60/70 per cento”

Alcune dichiarazioni di Gabriele Cioffi, allenatore in seconda dell’Udinese, ospite di Udinese Tonight.

“Siamo molto felici per l’arrivo di Pereyra, è un valore aggiunto importante per la squadra. Si sta allenando, a livello fisico gli manca il ritmo partita. Brignardello sa il fatto suo e lo rimetterà in sesto il prima possibile.

Sono fortunato, mi trovo in un ambiente molto professionale, con delle gerarchie e ognuno ha il suo ruolo. Secondo me è il paradiso dei giocatore perché sono molto seguiti. Udine è stata una sorpresa, me la immaginavo grigia ma mi ha sorpreso. Riesci ad avere i tuoi spazi.

Luca lo conoscevo già da prima, ma non ci avevo mai lavorato assieme. Lo stimo, per me è un onore lavorare con lui e sono a disposizione a 365 gradi. La squadra ha potenzialità. Si vedranno delle belle cose.

Rodrigo è un ragazzo pulito. Credo abbia una modalità alta perché avrebbe tutto il diritto di puntare i piedi. È un grande professionista, in Inghilterra dicono “porta sangue buono in spogliatoio”. È un leader e noi saremmo tutti veramente felici se restasse.

Lasagna e Okaka sono al 60/70 per cento. Sono giocatori che hanno raccolto meno delle loro possibilità, sono sicuro che faranno una bella annata. L’atteggiamento che hanno è quello di calciatori che vogliono uscire dalla sufficienza, è sono sicuro che ce la faranno perché hanno le capacità.



Arslan è un grande colpo della società. Hanno preso un calciatore svincolato con un background importante. È in ritardo di condizione, ma ha grande valore e ieri lo ha dimostrato”.