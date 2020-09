Udinese con il ritorno di Pereyra la mediana alza il livello

L’Udinese potrebbe a breve riabbracciare presto il centrocampista argentino Roberto Pereyra. Infatti El Tucu sembrerebbe ad un passo dal lasciare il Watford per tornare in Friuli. Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi il tecnico dei bianconeri Luca Gotti potrà contare su un rinforzo di qualità e spessore nella sua mediana. Il trequartista sudamericano andrebbe a completare un centrocampo, che con la permanenza di De Paul sempre più probabile, potrebbe formare una coppia di mezze ali tutta argentina. Con la partenza del solo Fofana al Lens, l’Udinese si appresta ad affrontare la nuova stagione con la permanenza di Mandragora per un altro anno, la crescita di Walace, la sorpresa Coulibaly, l’esperienza del neo acquisto Arslan e la quantità di Jajalo. Tutto questo da aggiungere ovviamente alla qualità superiore di De Paul e Pereyra per alzare nettamente l’asticella in mediana. Il tecnico Gotti dunque potrà contare su un centrocampo di tutto rispetto per cercare di portare l’Udinese a lottare per un campionato molto più tranquillo di quello dello scorso anno, magari perché no raggiungendo una salvezza tranquilla, per seguire il sogno europa. L’arrivo di Pereyra sembra molto vicino, con la coppia argentina a centrocampo ci sarà da divertirsi.

Cristian Cordone