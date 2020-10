Udinese, contro il Diavolo nel lunch match: il programma della Serie A

UDINE – La Serie A sta per ripartire: il sesto turno di campionato avrà inizio a partire da domani pomeriggio. Ad aprire il turno alle 15:00 ci penserà l’Atalanta reduce dal buon pareggio in Champions League contro l’Ajax, ad affrontare la Dea in casa sarà il Crotone ultimo in classifica. Dopodiché toccherà prima ad Internazionale-Parma (18:00) e poi a Bologna-Cagliari (20:45). La domenica inizia come al solito alle 12:30, il primo club a calcare il terreno di gioco sarà l’Udinese che ospiterà il Diavolo alla Dacia Arena. Poi sarà il momento della Lazio che sfiderà il Torino in trasferta in concomitanza con la sfida tra Spezia e Juventus. Andrea Pirlo dopo le recenti critiche ha la possibilità di fare risultato pieno e di guadagnare fiducia nei propri mezzi. Si prosegue alle 18:00 con Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina. La sera invece toccherà al derby della lanterna tra Sampdoria e Genoa. Hellas Verona-Benevento scelto invece come posticipo del lunedì.