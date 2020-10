UDINE – Tra non molto l’Udinese tornerà in campo per sfidare in casa il Parma. Poco prima del fischio d’inizio, la società friulana ha condiviso un video girato direttamente all’interno degli spogliatoi della Dacia Arena. Nelle immagini non figurano i giocatori ma bensì la speciale maglia che verrà usata per l’occasione: