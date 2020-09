NEWS UDINESE – Ieri all’Udinese non è bastato il solito de Rodrigo De Paul per avere la meglio sugli avversi. Dopo aver perso in amichevole contro il Venezia, qualche ora fa i friulani sono stati battuti anche dalla SPAL. Le due gara precampionato giocate dai bianconeri non lasciano ben sperare.