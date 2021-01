Udinese, corsa salvezza: cadono in tante, punto d’oro con l’lnter

Una corsa salvezza frenetica, cadono in tante in questo turno di Serie A, non l?udinese che trappa un altro punto d'oro

Redazione

News Udinese - Corsa salvezza, cadono in tante nel diciannovesimo turno di Serie A. Non l'Udinese, che strappa un altro pareggio, un altro punto d'oro dopo quello conquistato con l'Atalanta, mercoledì scorso. I bianconeri questa volta fermano l'Inter di Antonio Conte. Uno zero a zero importantissimo, per le ambizioni della squadra friulana, meno invece per i nerazzurri che sognavano il sorpasso in classifica ai danni del Milan primo. Le dirette concorrenti della squadra di mister Luca Gotti perdono quasi tutte, in attesa della partita del Parma, contro la Sampdoria, nel posticipo di questa nuova giornata di campionato.

News Udinese - Cosa hanno fatto le avversarie dei bianconeri

Il Torino non va oltre il pari con il Benevento di Filippo Inzaghi, l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata ha portato i suoi primi frutti. Un pareggio in trasferta fondamentale soprattutto in virtù della sconfitta del Cagliari, nello scontro diretto con il Genoa. Proprio il risultato della squadra di Eusebio Di Francesco è quello che fa più rumore, passano uno a zero gli uomini di Davide Ballardini grazie alla rete di Mattia Destro dopo 10'. Cade anche il Crotone di Giavanni Stroppa, due a uno contro la Fiorentina di Cesare Prandelli e resta all'ultimo posto della Serie A con 12 punti raccolti in 19 partite giocate.

Perde anche la prossima avversaria dell'Udinese, lo Spezia. La Roma realizza quattro reti, la squadra di mister Italiano 'soltanto' 3, Troppo pochi, soprattutto perché i giallorossi passano a fine partita, al 92', grazie a Pellegrini. I bianconeri si prendono quindi il 14° posto in classifica, con 18 punti. Gli stessi proprio dello Spezia e del Genoa, quattro in più del Torino quartultimo e del Cagliari terzultimo. Arriva lo scontro diretto nella prossima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, una gara da non sbagliare per mister Gotti e i suoi. Le ultime partite lasciano qualche speranza ma bisogna tenere i piedi ben saldi a terra.