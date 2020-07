Udinese corsara contro una Roma piatta. Lasagna e Nestorovski regalano tre punti pesanti

L’Udinese batte la Roma con un secco 2-0 all’Olimpico nella 29° giornata del campionato di Serie A. Lasagna e Nestorovski portano tre punti fondamentali in casa friulana che si porta a sei punti dal terzultimo posto occupato dal Lecce. Udinese che parte forte e al 1’ costruisce la sua prima occasione da rete. Friulani subito in vantaggio al 12’ minuto, guizzo di Lasagna che sulla fascia sinistra semina i difensori giallorossi, cross in area dalla parte opposta per De Paul che colpisce male, la sfera finisce ancora a Lasagna che infila Mirante da posizione ravvicinata. Al 22’ azione sulla destra per l’Udinese con Stryger-Larsen e De Paul, servizio per Lasagna che di sinistro prova la botta in area, Mirante mette in corner. Al 28’ Perez ci prova da fuori con il sinistro, palla fuori di poco. Un minuto più tardi l’episodio decisivo del match, Perotti entra malissimo sulla caviglia di Becao, Guida estrae il cartellino rosso, giallorossi in 10 uomini. Al 33’ gran tiro di Cristante deviato da un difensore friulano che mette in difficoltà Musso, pallone sulla traversa. Al 35’ minuto, Under prova il destro affilato dal limite dell’area, Musso si distende e mette in corner. Al 49′ minuto tiro di Perez con un diagonale in area, ancora Musso c’è. Al 55’ ancora Perez dalla distanza, Musso rinnova la sfida mettendo il pallone fuori con un gran intervento. Al 59’ l’Udinese in avanti, con De Paul che serve Okaka in area, tiro al volo che finisce alto. Al 78’ arriva il raddoppio per i friulani, Fofana apre a destra per De Paul, stop a seguire dell’argentino, passaggio per Nestorovski che non perdona e di giustezza firma il 2-0. All’ 85′ minuto De Paul prova il gran destro che fischia accanto al palo. Due reti annullate a Teodorczyk per fuorigioco.