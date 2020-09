Udinese, Coulibaly: “Gotti mi ha detto le parole giuste, grazie a lui sono tornato a giocare in Serie A”

Il centrocampista ai microfoni del canale ufficiale commenta la sconfitta contro il Verona:

“Abbiamo avuto molte occasioni, purtroppo non siamo stati fortunati. Speriamo mercoledì di riuscire a fare uno o due gol per poter vincere. Oggi ho sentito una grande emozione per essere tornato a giocare in Serie A. Sono arrivato a Udine con la testa sbagliata ma le parole di mister Gotti mi hanno fatto cambiare atteggiamento e lo ringrazio perché mi ha permesso di giocare in Serie A. Se guardo indietro alla mia storia ora mi viene da ridere, ma non è stato facile per me ed è bello essere arrivati fin qui”.