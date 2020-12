Udinese-Crotone 0-0. Zero gol, pochissime emozioni e un ottimo Cordaz frenano i bianconeri

Termina a reti bianche la sfida tra Udinese e Crotone nel match valido per la 12° giornata del campionato di Serie A. Al 14’ il Crotone è pericoloso con Messias che prova da calcio di punizione ad impensierire Musso, il portiere argentino devia in corner. Al 17’ ci prova l’Udinese con Arslan ci prova con un tiro al volo, ma Cordaz è attento e blocca la sfera. Al 32’ De Paul semina il panico nella difesa calabrese, serve Nestorovski sulla sinistra ma la conclusione del macedone è deviata da un ottimo Cordaz. Al 43’ Pussetto si libera e calcia bene in porta ma un difensore del Crotone si immola davanti la porta. Nel secondo tempo, al 47’ Arslan ci riprova da lontano, il tiro è largo non di molto. Al 62’ Zeegelaar sulla sinistra spinge e serve in mezzo Molina che di esterno prova a sorprendere Cordaz, il tiro è debole e parato a terra dal portiere rossoblù. Al 74’ Pussetto lancia Deulofeu sulla sinistra, entra in area e serve al centro De Paul, ma l’argentino invece di calciare in porta da buona posizione scarica su Pussetto che calcia ma Cordaz respinge. Il pareggio per 0-0 significa quinto risultato utile consecutivo. L’Udinese sarà impegnato alle ore 15 di domenica nel match contro il Cagliari.