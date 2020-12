Domani alle ore 18:30 l’Udinese affronterà il Crotone nella 12° giornata del campionato. Ci sono solo due precedenti in Serie A tra i due club in casa dei friulani con una vittoria per i bianconeri e un successo per i calabresi.

2017/2018 Udinese-Crotone 2-0, Thereau, Thereau 43′, 61′

2017/2018 Udinese-Crotone, Lasagna 5′, Simy 7′, Faraoni 86′