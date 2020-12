Udinese-Crotone: la moviola

Un buon esordio per l’arbitro Di Martino.

La Gazzetta dello sport gli assegna un 6 in pagella, spiegandone le ragioni: “Giusta la gestione dei cartellini e viene ben assistito sui fuorigioco. Corretto quindi annullare i due gol bianconeri”.



Il Corriere dello sport invece gli dà 6,5 e scrive: “Di Martino piace: gol annullati ok, Pereyra no rigore”. Poi, riguardo l’analisi degli episodi più importanti della partita: “Molto bene il giovane Di Martino: sicuro, dentro la partita, accettato dai giocatori, fermo nello spiegare alcune decisioni. La chiude con 30 falli e 5 cartellini. Due gol annullati, un dubbio su Pereyra. Sul contatto Golemic-Pereyra in area del Crotone, appena un braccio sull’avversario, finezza di Di Martino, ci sta non dare rigore. I due gol annullati, ok: Pussetto oltre Cuomo, il velo di Molina basta per farlo diventare attivo”.