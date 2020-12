Alle ore 18:30 allo stadio Dacia Arena Udinese e Crotone si affronteranno per la dodicesima giornata di Serie A. Gotti schiera Nestorovski in coppia con Pussetto nel classico 3-5-2 e conferma Bonifazi in difesa. Queste le formazioni ufficiali:



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, de Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy.