Udinese da sogno? Pozzo aveva detto che…

Facciamo il punto della situazione su quello che sta succedendo in casa Udinese e su quello che potrebbe accadere in futuro

Nel maggio 2024, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Giampaolo Pozzo, aveva espresso un chiaro obiettivo: portare la squadra friulana a metà classifica. Ora, dopo nove giornate di campionato, quelle parole sembrano non solo realistiche, ma addirittura superate, con l'Udinese che si trova sorprendentemente al terzo posto. Gli investimenti effettuati durante la sessione estiva di mercato stanno pagando dividendi, grazie anche alla svolta portata dal nuovo tecnico Kosta Runjaic.

Gli innesti estivi che stanno facendo la differenza

Durante il calciomercato estivo, l'Udinese ha lavorato con precisione per rinforzare i reparti che avevano mostrato limiti nella passata stagione. Gli arrivi di giocatori come Karlstrom e Toure hanno portato freschezza e qualità alla rosa, contribuendo in maniera determinante al buon avvio di campionato. I due nuovi acquisti si sono subito integrati nel gioco della squadra, diventando pedine chiave nel sistema tattico del nuovo allenatore.