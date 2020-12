Udinese, De Maio: “Sono un uomo fortunato. Ho superato il Covid”

Sebastian De Maio si sfoga scrivendo un lungo messaggio sui social, a seguito della completa guarigione dal virus del Covid-19:

“Positivo. Paradossalmente questa parola è diventata una delle più brutte di questo folle 2020, forse proprio a simbolo di quanto il nostro mondo si sia completamente ribaltato nel giro di pochi mesi. L’essere positivo è la cosa che mi ha fatto più paura in queste settimane… la febbre, la polmonite, l’ospedale, la solitudine. Quel maledetto virus è entrato nel mio corpo giovane, sano e allenato mettendomi k.o. Ho sottolineato giovane, sano e allenato perché molti credono che siano condizioni sufficienti affinché il covid possa non attecchire e non lasciare strascichi. Io oggi mi ritengo un uomo davvero fortunato perché, con tutta la fatica del caso, posso ritornare a fare il mio lavoro e alla mia vita mentre a troppe persone questo non è stato più possibile. È un match lunghissimo ma non è finito, difendiamoci ancora un po’ e prima o poi partiremo in contropiede per segnare il gol vittoria che ci permetterà di tornare alla normalità portando sempre nel cuore chi non ce l’ha fatta. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore l’Udinese calcio per avermi messo tutto a disposizione. Sono tornato”.