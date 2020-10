Udinese, De Paul: a caccia di un goal per dedicarlo alla sua lady

UDINE – Per battere il Parma servirà una buona prestazione corale da parte di tutto l’Udinese. Finora la compagine bianconera ha solo perso e subito goal, gli uomini di Luca Gotti non sono ancora riusciti né a trovare il primo punto, né a gonfiare la rete per la prima volta in stagione. Alle 18:00 in punto verrà dato il fischio d’inizio alla Dacia Arena. Uno degli uomini chiave dello scorso campionato che sta faticando a rendersi protagonista in questo, è Rodrigo De Paul. L’argentino è recentemente tornato dalla trasferta sudamericana dove ha vestito la maglia della nazionale Albiceleste. Questo può dargli nuove motivazioni ma anche avergli sottratto qualche energie. A fare il tifo da casa al regista bianconero ci sarà la sua compagna Camila Homs. Poiché per i due è un giorno speciale, il numero 10 argentino vorrà segnare un goal per dedicarlo alla sua bella.