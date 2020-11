Udinese, De Paul: “Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma vince chi segna di più. Testa alla Lazio”

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul ha parlato del ko contro la Fiorentina in Coppa Italia maturato ai tempi supplementari. Il 10 bianconero ha rivolto un pensiero al connazionale Diego Armando Maradona. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Maradona? Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con il mito di Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l’ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui. Riguardo alla partita credo che il pareggio fosse il risultato più giusto tra due squadre tatticamente attente. Abbiamo avuto le nostre possibilità e in qualche momento abbiamo fatto un buon calcio ma alla fine vince chi segna e noi non l’abbiamo fatto, ora dobbiamo pensare al campionato. Dobbiamo concentrarci sulla Lazio in questo momento perché affrontiamo una grande squadra che si sta rialzando e sta cercando di raggiungere il suo vero livello. Noi ci proveremo perché credo che possiamo affrontarli alla pari, credo molto in questa squadra ed è fondamentale fare punti in questo momento“.