Udinese, De Paul commenta la sconfitta con la Sampdoria

ULTIME NOTIZIE UDINESE

Udinese News – Cade di nuovo l’Udinese di Luca Gotti e ancora una volta nei minuti finali. Questa volta, dopo il Napoli, è stata la Sampdoria a passare. Grazie alla rete di Ernesto Torregrossa, nuovo acquisto blucerchiato, che entrando dalla panchina ha deciso il match del Ferraris con un colpo di testa. Una nuova delusione, ma per il momento il futuro di Luca Gotti è ancora a tinte bianconere, anche se la partita di mercoledì con l’Atalanta potrebbe essere fatale e c’è già chi parla di Zenga o Stramaccioni. Intanto la società friulana ha deciso un nuovo ritiro, punitivo, per la squadra. Per preparare al meglio la gara contro gli uomini di Gian Piero Gasperini.

News Udinese – Rodrigo De Paul mastica amaro dopo la nuova sconfitta con la Sampdoria

Mastica amaro il capitano dell’Udinese, Rodrigo De Paul, dopo la nuova sconfitta. Era già accaduto contro il Napoli e si ripete con la Sampdoria di Claudio Ranieri. Ecco le sue parole ai microfoni di UdineseTv:

“Un’altra sconfitta sì, sicuramente dobbiamo fare qualche riflessione e un paio di riunioni perché continuiamo a fare gli stessi errori. Giochiamo bene, però poi ci perdiamo e ci viene a mancare qualcosa, non basta per salvarsi. La concentrazione inizia ad essere il nostro problema, ci è mancata con la Sampdoria così come in altre gare. Dobbiamo lavorare su questo e migliorare il nostro approccio soprattutto nelle due aree. ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, Tra di noi abbiamo parlato molto, e siamo tutti delusi. Il nostro girone d’andata non ci soddisfa. Però i fatti dicono altro ed è questo quello che conta. Mercoledì dobbiamo andare in campo dando tutto quello che abbiamo, io continuo a credere nei miei compagni ma sicuramente abbiamo da lavorare“.