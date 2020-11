Udinese, De Paul è fiducioso: “Siamo sulla buona strada”

UDINE – Nonostante la sconfitta rimediata ieri contro la squadra che è considerata come la più forte del campionato, Rodrigo De Paul ha visto degli aspetti postivi. Se i bianconeri hanno ceduto il passo al Diavolo, è stato soprattutto per i meriti del leader rossonero: Zlatan Ibrahimovic. Da gennaio ad oggi, in un certo senso è l’Udinese la cartina al tornasole dell’andamento meneghino. Lo scorso campionato gli uomini dell’appena arrivato Stefano Pioli si diedero slancio proprio battendo i friulani grazie alla super prestazione di Ante Rebic. Ieri è successa una cosa simile sono lo svedese nei panni del protagonista.

IL CAMMINO – Fatto sta che l’argentino al termine della sfida andata in scena ieri all’ora di pranzo, ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso i propri canali social. Il numero 10 dell’Udinese, autore della rete dal dischetto, ha condiviso lo scatto della sua marcatura e ha aggiunto: “Peccato per il punto perso contro una grande squadra. Ma siamo nella strada giusta“. La risalita dei bianconeri inizia ora.