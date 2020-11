Udinese, De Paul e Pereyra: “Volevamo onorare Maradona. Questa vittoria è per lui”

I due calciatori dell’Udinese Rodrigo De Paul e Roberto Pereyra, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv dopo la grande vittoria in campionato contro la Lazio: “Volevamo onorare Maradona perché ha fatto conoscere l’Argentina in tutto il mondo, questa vittoria è per lui. Oggi il suo ricordo ci ha dato un’energia diversa”.

Inoltre il numero dieci dell’Udinese, De Paul aggiunge: “Centocinquanta gare in serie A per me sono un bel traguardo, ma la cosa più bella è questa vittoria che verrà ricordata nella storia del club, in un momento difficile in cui siamo riusciti a tirare fuori ancora più impegno”.