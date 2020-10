Udinese, De Paul “encanta” il Papu Gomez – FOTO

UDINE – In questo periodo di sosta al campionato, Rodrigo De Paul ha abbandonato l’Udinese per fornire l’Argentina delle sue prestazioni. Il regista bianconero è sceso in campo contro la Bolivia e ha poi pubblicato uno scatto della gara sulla sua pagina Instagram: “Vittoria molto sofferta su un campo sempre difficile. Andiamo avanti con fiducia“. Questo è ciò che ha aggiunto il numero dieci dell’Udinese. In risposta, tra i primi commenti, c’è il Papu Gomez dell’Atalanta che gli ha risposto: “Mi incanti“. Entrambi sono due dei giocatori più appassionanti di tutta la Serie A: