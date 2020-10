Udinese, De Paul felice per la nuova avventura di Otamendi

UDINE – Attraverso i propri canali social, Rodrigo De Paul ha voluto fare le congratulazioni al connazionale Nicolas Otamendi per il passaggio al Benfica. L’argentino si è trasferito dal Manchester City al club portoghese come contropartita per Ruben Dias. Gli Sky Blues di Pep Guardiola hanno avanzato un’offerta vicina ai 50 milioni di euro più il centrale per arrivare al talento lusitano. La mossa ha fatto storcere il naso a più di qualche addetto ai lavori in Inghilterra. Tuttavia solo il tempo potrà dare ragione al tecnico spagnolo. in casa Udinese invece c’è già chi pensa che il numero 10 bianconero possa presto raggiungere il suo ex compagno ai tempi dell’Albiceleste lì a Lisbona. Il regista del club friulano sembra prossimo alla cessione, i risultati del club non lo stanno di certo invogliando alla permanenza.