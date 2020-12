Udinese, De Paul: “Non chiederò mai di essere ceduto. Sto bene a Udine”

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul è continuamente al centro delle voci di calciomercato che lo vogliono lontano da Udine. Infatti come riportato nelle settimane scorse, l’Inter avrebbe messo nel mirino l’argentino per la prossima sessione estiva di mercato. Lo steso numero 10 dei friulani ha smentito qualsiasi voce relativa ad un suo trasferimento. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Non andrò mai via da Udine chiedendo la cessione o sbattendo la porta. Qui mi trovo bene, mi hanno cresciuto e non ho intenzione di andarmene”