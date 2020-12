Udinese: De Paul pensiero fisso dell’Inter, i friulani fissano il prezzo

Notizie Udinese – Rodrigo De Paul c’è il prezzo, Juventus e Inter avvertite per gennaio

Udinese News – Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese infatti è finito nel mirino dell’Inter e della Juventus, in vista anche della prossima finestra di mercato, quella di gennaio. I nerazzurri sono sempre molto interessati al numero dieci dei friulani, visto anche la probabile partenza di Christian Eriksen, come confermato anche da Beppe Marotta, che ha spiegato ai giornalisti, come l’avventura del danese con il club meneghino sia ormai ai titoli di coda. La Juventus di Andrea Pirlo, invece, è alla ricerca di un centrocampista di qualità con cui rinforzare la mediana bianconera. Sulla questione Rodrigo De Paul SportMediaset ha fatto il punto della situazione, riportando anche la valutazione che la squadra friulana ha fatto del centrocampista: 35 milioni di euro.

Cifra altissima sia per le casse dell’Inter, che per quella della Juventus, che non hanno la possibilità attualmente di fare grandi investimenti. L’Udinese è ‘bottega cara’, questo è risaputo e non sono in programma sconti. Soprattutto per il gioiello più luminoso della squadra allenata da Luca Gotti. Rodrigo De Paul in ogni caso, sembra essere molto apprezzato da Antonio Conte, sempre secondo quello che ha riportato la stessa fonte. All’allenatore non dispiacerebbe allenarlo, vista anche la duttilità tattica del giocatore. I nerazzurri sono intenzionati a chiedere il prestito del numero dieci, per poi acquistarlo a titolo definitivo a stagione conclusa. Anche la Juventus sembra essere sulla stessa ‘lunghezza d’onda’, trasferimento a titolo temporaneo con diritto o obbligo di riscatto in estate. Difficilmente però l’operazione di mercato andrà in porto con queste premesse. L’Udinese infatti non ha intenzione di perdere il suo capitano se non davanti ad un’offerta congrua, i 35 milioni di euro che il patron Pozzo vuole per il suo calciatore.