Udinese, De Paul premiato per le 150 presenze in bianconero

La gara di ieri tra Udinese e Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi a causa del nubifragio che si è abbattuto sullo stadio Friuli. Prima del match il centrocampista dei friulani Rodrigo De Paul è stato premiato dalla società con una maglia speciale per le sue 150 presenze in bianconero. Ovviamente il traguardo sarà tagliato nella prossima gara contro il Torino. Questa la nota della società: “Quest’oggi il nostro numero 10 Rodrigo De Paul è stato premiato dal Direttore Generale Franco Collavino e dal Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino per il grande traguardo delle 150 partite in Serie A con la maglia bianconera.

Complimenti Rodri!”