Udinese, De Paul pronto a caricarsi la squadra sulle spalle

Notizie Udinese

UDINE – Da quando è approdato in Italia per vestire la maglia dell’Udinese, Rodrigo De Paul si è mostrato a tutti come uno dei centrocampisti argentini più talentuosi degli ultimi anni. Il ragazzo nato a Sarandì ora sta per diventare uomo, visto che il prossimo maggio compirà 27 anni, e sa che quando si è un leader bisogna caricarsi la squadra e i compagni sulle spalle e aiutare il gruppo a risalire la classifica. Al momento i bianconeri sono in piena zona retrocessione, ma la stagione è ancora lunga. Il numero dieci dei friulani ha recentemente condiviso uno scatto del suo allenamento odierno sui propri canali social è ha anche lanciato un messaggio all’ambiente: “Nei momenti di difficoltà, essere costante e credere in quello che fai è ciò che ti farà avere successo“. La salvezza del club passa anche sai suoi piedi.