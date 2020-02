Udinese, De Paul: “Queste partite-chiave hanno bisogno di arbitri con personalità”

Il bianconero argentino ai microfoni del canale ufficiale analizza il pareggio col Brescia:

Abbiamo dominato 90 minuti, tante occasioni, tanto possesso, dobbiamo migliorare su alcune piccole cose, dobbiamo mantenere la stessa intensità per tutta la partita perché altrimenti paghi. Per quello che abbiamo fatto dovevamo vincere, poi voglio aggiungere che quando lotti per la retrocessione c’è bisogno di arbitri con personalità poiché altrimenti in uno stadio caldo se non resti freddo possono succedere cose come sono successe oggi.

Ho molta fiducia in quello che stiamo facendo, dobbiamo solo mantenere l’intensità, noi abbiamo creato tanto, per cui sono fiducioso per la partita col Verona che è una squadra con un’intensità molto alta”.