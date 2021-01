Udinese, De Paul: “Regaliamo interi tempi di gara, non è possibile”

Udinese News – Pareggia l’Udinese di Luca Gotti contro il Bologna, di Sinisa Mihajlovic, fuori casa. I bianconeri raggiungono i rossoblù soltanto al 92′ con la rete di Arslan. I friulani sono andati per due volte in svantaggio, prima con Tomiyasu al 19′ e poi con Svanberg al 40′. In mezzo la rete del pareggio, durato soltanto 6′, di Pereya. Sulla gara del Dall’Ara è tornato Rodrigo De Paul, che ha espresso tutto il suo disappunto ai microfoni di Udinese Tv, ecco le sue parole:

De Paul: “Punto importante per come si era messa la gara, ma basta regali”

“Questo pareggio non ci rende felici, è un punto importante per come si era messa la partita, ma non possiamo continuare a regalare interi tempi di gara. Non è un discorso di singoli, li errori li commettiamo tutti. Parlo dell’atteggiamento, anche oggi abbiamo regalato il primo tempo. Sta succedendo un po’ quello che accadeva nella prima parte del campionato e infatti quando poi abbiamo smesso di regalare abbiamo infilato una serie di sei risultati utili consecutivi“.

Notizie Udinese – De Paul pensa già alla gara contro il Napoli

“Credo nei miei compagni di squadra e nel lavoro che abbiamo fatto fin qui, ma la prossima gara è contro il Napoli e a loro non possiamo regalare nemmeno 10 minuti. Dobbiamo dare il meglio, le si vincono nelle due aree e noi dobbiamo cercare di portare molta gente negli ultimi 16 metri. Contro il Bologna sono arrivati i goal da due centrocampisti, che sono bravi a chiudere l’azione. Pereyra? Sta giocando davvero bene. Nel finale di partita ho cercato di trovare gli spazi giusti per liberare i miei compagni ma spesso mi sono abbassato a ricevere il pallone. La circolazione della palla era lenta. Ho pensato che fosse giusto dare una mano dietro, questo tipo di discorso lo fai quando hai esperienza“.