Il numero dieci dell’Udinese ha voluto ricordare e ringraziare attraverso il proprio profilo Instagram la leggenda argentina: Diego Armando Maradona. L’attaccante ha pubblicato sui social:” Sarai eterno, hai portato la bandiera del nostro paese in alto. Il calcio e noi argentini non ti dimenticheremo mai. Grazie di tutto, riposa in pace”.