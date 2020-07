Udinese, De Paul: “Stiamo facendo buone cose. Due assist meglio di un gol per me”

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul ha parlato al termine della vittoria per 2-0 contro la Roma. Queste le sue parole a bordo campo ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che stavamo facendo cose buone. A Torino abbiamo fatto un buon calcio, con l’Atalanta abbiamo perso per dettagli. Ci è mancata anche fortuna. Prima di questa partita ho detto ai ragazzi che vincere all’Olimpico è una cosa che rimane. Oggi abbiamo fatto uno sforzo in più per noi e per i nostri tifosi. Abbiamo attaccanti da nazionale, il problema non è mai stato lì. Il problema era di tutti, non riuscivamo a fare arrivare agli attaccanti i palloni giusti. Per me fare due assist è meglio che segnare“.

Ti piace giocare da mezzala?

“Sì, mi piace. Lavoro per questo ruolo. Quasi ogni giorno faccio il doppio allenamento perché per fare quello che voglio fare e restare in nazionale io devo fare così“.