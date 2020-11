Udinese, De Paul: “Sono in ottima forma. Non subire gol era importante”

Rodrigo De Paul ha segnato il gol partita contro il Genoa e commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Sono arrivato giovedì dopo le Nazionali e oggi per noi era una partita da non sbagliare, perché dovevamo migliorare l’andamento del nostro campionato. Di questo sono molto contento. Mi alleno duramente per aiutare la squadra. Sono in ottima forma e sto attraversando un buon momento, spero che la vittoria possa aiutare a migliorarci. Nel finale siamo stati fortunati, perché nonostante il gol preso, è stato successivamente annullato. Avevo detto alla squadra che dovevamo cercare di non prendere gol. Se ci riusciamo, sicuramente i gol poi arriveranno. Il Genoa è la mia vittima preferita? È una casualità, spero di segnare anche ad altre squadre”.