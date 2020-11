Udinese, De Paul torna in Friuli. Gotti si aggrappa a lui per battere il grifone

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul è pronto al rientro in Friuli. Il 10 bianconero è atteso per questo pomeriggio. Dopo le vittorie con la nazionale Argentina da titolare, De Paul vuole tornare a trascinare i bianconeri alla vittoria contro il Genoa. Il tecnico Gotti sino ad oggi lo ha sempre schierato titolare e non gli ha risparmiato nemmeno un minuto, tranne che nella sfida di Coppa Italia Vicenza, risparmiandogli gli ultimi 13 minuti. La Gazzetta dello sport analizza i numeri del 10 in nazionale, e il dato rilevante è quello dei falli subiti. De Paul infatti con 27 falli subiti è secondo solo al torinista Belotti con 29. In questo avvio di stagione, l’argentino ha peccato di precisione, infatti su 9 tiri verso la porta ha centrato lo specchio solo in 2 occasioni. L’Udinese si aggrappa a lui e cerca i suoi gol per dare una svolta alla stagione.