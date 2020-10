Udinese, De Paul: “Vittorie dedicata a tutti i tifosi che non possono essere presenti” – FOTO

L’Udinese finalmente scaccia lo zero dai punti in classifica vincendo in casa contro il Parma per 3-2, grazie alla rete di Pussetto. Il centrocampista argentino Rodrigo De Paul ha voluto dedicare la vittoria a quei tifosi che non possono essere presenti sulle tribune dello stadio Friuli a causa dell’emergenza Covid. Questo il suo post: “Vittoria incredibile con una maglia molto speciale. Dedicata a tutti i nostri tifosi che non possono essere presenti!“.