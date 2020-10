Udinese, Deulofeu: “Ho bisogno di gicoare, non mi piace stare in panchina”

UDINE – Tra un paio di giorni l’Udinese tornerà a giocare in campionato, la prossima sfida dei friulani sarà contro il Diavolo di mister Pioli. La formazione rossonera gode di un ottimo momento di forma e vorrà continuare il suo cammino in Serie A. Al momento i meneghini sono in testa. Nel frattempo Deulofeu, portato in Italia proprio dai prossimi avversari dei bianconeri, ha rilasciato alcune parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Tornare al Milan era un’opzione come lo è stata il Napoli. Poi si è deciso per Udine perché io ho bisogno di giocare con continuità, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice. Sfida al Milan? Sono convinto che se giochiamo con intensità, possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti. Loro stanno bene, sono una grande squadra, dopo tanti anni stanno tornando dove meritano e sarà una partita complicata ma possiamo fare bene”