Udinese, Deulofeu: “Sto facendo di tutto per tornare al massimo”

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha parlato prima della gara contro il Torino. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che mi hanno inviato diversi messaggi di supporto e voglio solo dire che sto facendo di tutto per tornare al massimo delle mie capacità. Questa squadra ha qualità ma soprattutto ha cuore perché vogliamo tutti sempre puntare alla vittoria e crescere con costanza, quando entriamo in campo siamo disposti a tutto per il successo. Questo gruppo ha grandi qualità ma soprattutto ha cuore perché vogliamo tutti insieme puntare alla vittoria e quando entriamo in campo siamo disposti a tutto”.