Udinese, Deulofeu: “Voglio ripetere quanto di buono fatto al Milan”

L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu ha parlato della sua nuova esperienza in Italia, dopo il Milan con la maglia dei friulani. Queste le sue parole ai microfoni di As: “Sono contento di essere tornato a giocare dopo sette mesi e mezzo fermo per infortunio. Voglio tornare al mio miglior livello e l’Italia è il posto perfetto, qui ho già fatto molto bene al Milan. L’Udinese? Una squadra con molta storia, da 26 stagioni di fila in Serie A. Mi piacciono molto il centro sportivo, le infrastrutture, il nuovo stadio, la proprietà è la stessa del Watford e abbiamo deciso insieme di venire qui per giocare con continuità dopo l’infortunio. Lotterò per riuscirci“.

Domani sfida il suo passato, il Milan

“Hanno chiuso molto bene la passata stagione e hanno iniziato questa allo stesso modo (i rossoneri sono primi in classifica n.d.r.). Dovremo giocare con la loro stessa intensità, affrontarli a viso aperto. Il calcio italiano sta cambiando, è sempre stato più tattico e difensivo ma ora sempre più squadre osano. E io sono un calciatore offensivo al quale piace attaccare, cerca l’uno contro uno, andare negli spazi, credo che mi divertirò. La Premier League è il campionato che mi piace di più, per la passione con cui si vive il calcio, per il calore unico della gente. Ma in Italia, al Milan, ho vissuto cinque mesi buonissimi. Ho 26 anni ma una carriera già lunga, dove ci sono stati molti alti e bassi e dove ho imparato tanto. Di errori ne ho commessi mille, come tutti, l’importante è riuscire a correggerli con il lavoro. Adesso sono più maturo e sento di essere ancora in tempo per raggiungere il potenziale che so di avere. Credo che il meglio debba ancora venire“.