Notizie Udinese – Di Natale è sicuro: “I bianconeri si rialzeranno”

L'Udinese rimarrà sempre nei pensieri di Antonio Di Natale, come l'ex capitano resterà sempre nei cuori di tutti i tifosi delle zebrette. Proprio in queste ultime ore ha parlato il calciatore che ha sempre fatto la differenza con il club del Friuli Venezia Giulia. Ecco le dichiarazioni del tecnico originario della Campania.

Come andrà l'Udinese quest'anno?

"Va anche detto che l’assenza di Deulofeu pesa non poco e che Pereyra si è unito al gruppo in ritardo saltando la preparazione. Ecco, credo che un giocatore come il “Tucu”, quando sarà al top, risulterà molto utile. Vedrete che l’Udinese si rialzerà". Le parole sono chiare e di conseguenza anche Antonio appoggia la risalita di questo team.