Udinese, discesa fino alla sosta di natalizia. Solo 2 big sul cammino

Il cammino dell’Udinese fino alla sosta natalizia sarà molto dispendioso dal punto di vista fisico, come del resto per tutte le 20 squadre di Serie A. TMW fa il punto sulle sfida che attendono i bianconeri da qui fino al periodo di fine dicembre. I friulani in realtà avranno il cammino in discesa, visto che affronteranno solo 2 big del campionato, ovvero Lazio e Atalanta che saranno oltretutto impegnate nel mezzo anche in Champions League. Gli altri impegni per Gotti e la squadra saranno tutti molto alla portata, infatti i friulani affronteranno: Genoa, Torino, Crotone, Cagliari e Benevento in campionato e Fiorentina in Coppa Italia. L’Udinese può trovare la svolta in campionato proprio prima dell’anno nuovo. Ecco tutti i match dei friulani fino alla sosta di Natale:

Domenica 22/11, ore 18

Udinese-Genoa

Mercoledì 25/11, ore 17.30:

Udinese-Fiorentina (Coppa Italia)

Domenica 29/11, ore 12.30:

Lazio-Udinese

Domenica 06/12, ore 15:

Udinese-Atalanta

Sabato 12/12, ore 18:

Torino-Udinese

Martedì 15/12, ore 18.30:

Udinese-Crotone

Domenica 20/12, ore 15:

Cagliari-Udinese

Mercoledì 23/12, ore 20.45:

Udinese-Benevento