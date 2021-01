Udinese, domani si torna in campo: le probabili formazioni

Domani pomeriggio l'Udinese sfiderà l'Inter nel diciannovesimo turno di campionato

UDINE - Questa sera si alzerà il sipario sull'ultima giornata d'andata del campionato di Serie A. Sarà la sfida fra Benevento e Torino ad aprire le danze allo stadio Vigorito. Il turno andrà avanti sabato con ben quattro partite: Roma-Spezia, Udinese-Inter, Milan-Atalanta e Fiorentina-Crotone. Domenica toccherà alla Juventus scendere in campo a ora di pranzo, contro il Bologna all'Allianz Stadium. Alle ore 15 sarà invece la volta di Hellas Verona-Napoli e Genoa-Cagliari, mentre alle 18 la Lazio ospiterà all'Olimpico il Sassuolo. Infine, la partita fra Parma e Sampdoria, in programma domenica sera all'Ennio Tardini, chiuderà il turno.

LA SFIDA DI UDINE - La squadra di Luca Gotti è reduce dal buon pareggio casalingo ottenuto con l'Atalanta, nel recupero della decima giornata. Tuttavia, il rendimento e la classifica sono ancora allarmanti. Appena quattro punti conquistati nelle ultime otto gare. La zona retrocessione dista soltanto quattro lunghezze e occorre ricominciare a vincere per mettersi al sicuro. Il successo manca ormai dal 12 dicembre scorso, quando i bianconeri rifilarono al Torino un 3-2 a domicilio. Domani, alle ore 18, arriverà l'Inter alla Dacia Arena. Nell'ultimo turno di campionato la compagine meneghina ha vinto e convinto, nel fondamentale scontro diretto con la Juventus. Gli uomini di Antonio Conte sono lanciatissimi nella lotta al titolo e distano tre punti dal Milan capolista. Un impegno quindi durissimo per l'Udinese. La squadra friulana, però, in più di un'occasione ha fornito prove molto positive contro i grandi avversari.