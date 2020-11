Udinese, dopo Mandragora anche Jajalo e Walace pronti al rientro

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti può sorridere. Infatti dopo il rientro di Mandragora dopo 5 mesi altri calciatori a centrocampo sono pronti al ritorno in campo. Jajalo ha recuperato dal problema al polpaccio e Walace è pronto a tornare. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport: “E’ tornato a disposizione e, come lui, è pronto al rientro anche Mato Jajalo, che ha smaltito il problema al polpaccio che lo tiene fuori da luglio. E’ prossimo a tornare in campo anche Walace, che potrebbe essere impiegato a Roma contro la Lazio domenica in un 4-2-3-1 in cui si troverebbe accanto a Mandragora. Davanti si ritroverebbe titolare Deulofeu, mentre potrebbe essere concesso un po’ di respiro ad Okaka. E’ invece out dopo il ritorno dalla Nazionale Nestorovski. Oggi dovrebbe arrivare la comunicazione che Arslan è in diffida, dopo i 4 gialli rimediati finora“.