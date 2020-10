L’Udinese ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento in vista dell’amichevole di sabato contro il Pordenone. Al mattino i bianconeri hanno svolto un lavoro in palestra, mentre al pomeriggio via alle esercitazioni tattiche. Si è aggregato al gruppo anche il neo arrivato Gerard Deulofeu. Domani per la squadra di Gotti è in programma una seduta pomeridiana.