Doppia sessione di allenamento oggi per l’Udinese. La squadra friulana questa mattina ha svolto un lavoro tecnico in palestra. Al pomeriggio il gruppo alla guida di mister Luca Gotti, ha effettuato lavoro tecnico tattico sul campo del centro sportivo Dino Bruseschi. Domani al lavoro solo la mattina, per prepararsi alla partita in famiglia in programma domenica pomeriggio.