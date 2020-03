Udinese, è Juan Musso il portiere che ha stregato il campionato

NEWS UDINESE – La stagione dell’Udinese è stata fin qui altalenante, alcuni pessimi risultati ne hanno condizionato le sorti. Ad inizio campionato ad esempio la formazione bianconera con Igor Tudor in panchina, poteva vantare la miglior difesa del campionato. Dopo i troppi goal presi in poche partite qualcosa è dovuto cambiare. Via il tecnico croato e dentro Luca Gotti, che di mestiere faceva il vice allenatore. Mossa azzardata ma che ha fruttato all’Udinese una certa stabilità.

STAGIONE – Seppur a solo tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione, la compagine friulana non è mai sembrata veramente una candidata alla Serie B, anzi. A tratti sembrava si potesse competere addirittura per un piazzamento europeo. Questo l’Udinese lo deve principalmente a due giocatori: De Paul e Musso. I due argentini sono stati la spina dorsale dei bianconeri. Naturalmente oggi sono loro i pezzi pregiati del club. Il primo sembra conteso dalle due milanesi, l’altro piace a mezza Italia. Qualcuno lo vede addirittura come successore di Handanovic all’Inter. In caso di cessione, l’Udinese sarebbe pronto a formulare un’offerta per Audero, attualmente alla Sampdoria.