Udinese, ecco i convocati di mister Gotti per la sfida contro la Juventus

Domani sera alle ore 19:30, l’Udinese ospiterà la Juventus nella 35° giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei friulani Luca Gotti dovrà fare a meno degli infortunati Jajalo e Walace in piena emergenza in cabina di regia. Ecco la lista dei calciatori convocati per il match di domani:

PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 63 Mazzolo; 77 Zeegelaar; 87 De Maio

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 10 De Paul; 12 Sema; 61 Ballarini; 64 Palumbo; 67 Lirussi

ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 65 Oviszach; 66 Compagnon